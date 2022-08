Contratada da emissora, Ana Hikari acusa Globo de atitude racista: “Não dá pra defender”

A atriz Ana Hakari acusou a Globo, emissora pela qual é contratada, de ter uma atitude racista na novela ‘Cara e Coragem‘. Tudo começou após o perfil das redes sociais da emissora postarem um registro onde Paolla Oliveira, Marcelo Serrado, Bruno de Luca e Ana Clara aparecem usando um figurino que fazem alusão a cultura oriental.

Irritada com a situação, a atriz disse que a emissora estaria praticando ‘yellowface’, que significa a prática de escolher atores brancos para interpretar personagens asiáticos, e afirmou que não tinha como defender a atitude. “Poxa gente… assim fica difícil te defender, Glô… faz isso comigo não”, escreveu ela no comentário da publicação.

Em seguida, Ana usou seu perfil do Twitter para se pronunciar sobre o assunto. “Esse emoticon [de palhaço] é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns […]/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que tá tudo certo”, iniciou ela. Em seguida, Ana finalizou o assunto: “Lembrando que isso não é um ataque pessoal a nenhum ator ou atriz, ok? Essa questão é muito maior do que uma questão individual”.

Foi demissão? Saiba o real motivo para Isis Valverde ter deixado a Globo Isis Valverde ficou 17 anos na TV Globo e pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (01), depois de anunciar o fim do vínculo com a emissora. No entanto, segundo Lucas Pasin, do UOL, a atriz não faz parte do grupo de artistas que foram dispensados da emissora após o fim do contrato fixo.

Segundo o colunista, foi Isis quem não quis renovar o contrato com a emissora carioca. Em um longo período fora do Brasil para estudar, a atriz demonstra o desejo de investir na carreira internacional e busca oportunidades no cinema estrangeiro. Ainda de acordo com a coluna, Isis atualmente, não tem vontade de fazer um novo trabalho na TV Globo e para evitar o risco de ser escalada para algum produto da casa e ter que abandonar os estudos no exterior, ela optou por não renovar o contrato com a emissora.

