Controle do Xbox sofre falta de estoque em alguns países

Por conta da pandemia vimos os novos videogames de 9º geração passarem por falta de estoque por conta da inconsistência de produção e demanda. Continuamos vendo isso acontecendo até hoje, mas aparentemente em alguns países até mesmo o controle de Xbox está fora de estoque, tanto nas revendedoras quanto no próprio site da Microsoft.

O representante de um site de vendas no Reino Unido disse aos seus consumidores que estão trabalhando para que o controle possa voltar a ficar disponível o mais rápido possível.

Sabemos que pode ser difícil encontrar Xbox Wireless Controllers agora devido a interrupções no fornecimento. Estamos trabalhando o mais rápido possível com nossos parceiros de fabricação e varejo para melhorar isso. Por favor, verifique com seu revendedor local a disponibilidade.

E como mencionado, não apenas no Reino Unido mas em outros países também foram relatadas falta de estoques do controle. No Resetera dizem que estão passando pela mesma situação na Austrália, França, Alemanha e Países Baixos.

Na semana passada, o CFO do Xbox, Tim Stuart, disse aos investidores que a empresa continua enfrentando problemas na cadeia de suprimentos que podem durar o resto do ano, embora ele não estivesse falando especificamente sobre a escassez de acessórios.