Convenção que deve confirmar Weintraub ao governo de SP ocorre domingo

Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub terá o nome analisado, no próximo domingo (31/7), para concorrer ao governo de São Paulo pelo PMB (Por Mais Brasil). O economista rompeu com o presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem tem feito críticas abertas pela internet.

Weintraub sobre Bolsonaro: “Desonesto” e Centrão fez “soltar a franga”

A convenção estadual partidária também deve escolher e homologar as candidaturas para as eleições de 2022. Entre eles, Arthur Weintraub, irmão de Abrahan, que pode concorrer a uma vaga para o Senado Federal.

É a primeira vez que o economista e professor da Universidade Estadual de São Paulo tenta disputar uma eleição. A bandeira do ex-ministro e conservadora, com a “defesa os valores tradicionais do paulista, garantindo a liberdade, e o cumprimento das leis”.

O evento será aberto ao público e terá a presença da presidente nacional do PMB 35, Sued Haidar, e do presidente do diretório estadual de São Paulo, Laércio Benko, além dos demais pré-candidatos que devem ser oficializados.

