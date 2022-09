Conversa Preta destaca tradição da Irmandade da Boa Morte

O programa Conversa Preta inicia sábado (17) uma nova temporada na TV Bahia, trazendo temas e personagens importantes para a negritude. Na estreia, a jornalista Luana Souza mergulha no universo da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira. Com mais de 200 anos de história, o grupo é símbolo de fé e cultura no recôncavo baiano. A Irmandade da Boa Morte é responsável por uma festa secular, realizada sempre em agosto, que se tornou Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2010.

O especial abre a temporada, que terá ainda mais cinco programas, até o final do ano. Na estreia, a atração vai mostrar, com depoimentos e imagens inéditas, toda a tradição e ancestralidade dessa manifestação cultural que é símbolo e matriz da resistência cultural negra no Brasil.



Tendo convivido com a Irmandade por anos, Luana retorna à sua terra natal para contar momentos que marcaram sua vida e a história da região. “A Irmandade da Boa Morte é um dos mais importantes registros da resistência feminina negra daquele território e de toda Bahia, além de ter sido o meu primeiro contato com o feminismo negro na prática e essa conexão começou ainda na infância. A Bahia precisa conhecer a história dessas mulheres e a sua importância para os movimentos de hoje”, afirma Luana.



Além dos episódios na TV, que acontecerão com um rodízio de apresentadores, o Conversa Preta terá lives e diálogos no YouTube, a partir de outubro, com o nome de Conversa Preta Digital. Os papos semanais serão em formato de videocast, com transmissão simultânea no instagram do @conversapreta e da @tvbahiaoficial. TV Bahia, amanhã, após o Mosaico Baiano.