Convocação para as eleições 2021 da Câmara de Turismo da Costa das Baleias

A Câmara de Turismo da Costa das Baleias, através de sua Coordenação, mediante decisão em reunião ocorrida no dia 28 de abril de 2021, convoca todos os seus membros para à Assembleia Geral, a ser realizada no dia 13 de maio de 2021, às 09 (nove) horas, no formato on line, com a seguinte pauta:

• Eleição da nova Diretoria Executiva.

• O que ocorrer.

Os membros interessados em concorrer à eleição, deverão se manifestar até o dia 12 de maio de 2021, enviando e-mail com a composição da chapa, para os endereços:

[email protected] gmail.com e [email protected].

O link de acesso à reunião será enviado posteriormente.

Ata e Lista de presença da reunião da CTCB – 28 de abril de 2021