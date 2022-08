Convocação para eleição do colegiado escolar CEPRAJ

A Comissão Eleitoral do Colégio Estadual Prof.ª Aurivaldina Joazeiro no uso de suas atribuições, convoca a direção, professores e/ou coordenadores, pedagógicos, estudantes, servidores, técnico-administrativos, pais ou responsáveis, bem como as demais pessoas da comunidade escolar e local para participar do processo de eleição do Colegiado Escolar que acontecerá no dia 25/08/2022 quinta-feira das 08:00h da manhã às 17:00h da tarde na biblioteca desta Unidade escolar.

O Colegiado Escolar é um conselho formado por representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar: Direção, Professores ou Coordenadores Pedagógicos, Servidores técnicos administrativos, Estudantes, Pais ou Responsáveis e Comunidade local, que atuam de forma colaborativa na perspectiva de efetivar o compartilhamento de responsabilidades sobre o conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento da educação pública em cada escola.

Assim, ao construir interações sócio pedagógicas eficazes, cada membro eleito em representação a seu segmento contribui para transformar a dinâmica do cotidiano escolar e para o cumprimento da função social que a escola deve exercer.

Por ASCOM/CEPRAJ