Coolio, do hit ‘Gangsta’s Paradise’, morre aos 54 anos

O rapper Coolio, de 54 anos, faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 28, de acordo com o site TMZ. A publicação afirma que o cantor foi visitar um amigo durante a tarde e foi ao banheiro. Ele começou a demorar e o amigo vou chamá-lo na porta, sem respostas. O conhecido abriu a porta e encontrou Coolio deitado no chão. Paramédicos foram acionados, mas o rapper já estava sem vida. A suspeita é de que Coolio sofreu uma parada cardíaca, mas a causa oficial da morte não foi divulgada. Artis Leon Ivey Jr. começou no rap norte-americano no final dos anos 80, mas explodiu mundialmente em 1995 ao lançar “Gangsta’s Paradise” para a trilha sonora do filme Dangerous Minds (Mentes Perigosas) com Michelle Pfeiffer. Antes disso, ele também lançou ‘Fantastic Voyage’, em 1994, que fez sucesso nos EUA.