Coordenadora da 8ª COORPIN promove campanha em solidariedade a vítima das fortes chuvas

Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 13:19

A coordenadora regional da Polícia Civil, que representa a 8ª COORPIN localizada no município de Teixeira de Freitas, solidária com a situação das populações atingidas pelas fortes chuvas, está promovendo uma campanha de arrecadação de donativos.

“Senhores Delegados, Escrivães, Investigadores, Servidores Públicos!

Diante das fortes chuvas que ocorreram na nossa região, necessário se faz o apoio as famílias que sofreram perdas materiais.

Com isso, a Polícia Civil da 8ª COORPIN solicita o apoio de todos os servidores, empresários, lojistas, no que tange a doação de alimentos, agasalho, material de higiene para os que sofreram com as chuvas!

Para recebimento das doações será utilizado a Sede da 8a Coordenadoria em Teixeira de Freitas e a DT de Itamaraju”.

Teixeira de Freitas, 13 de dezembro de 2021.

Valeria Fonseca Chaves – Coordenadora Regional