Copa: 63% das micro e pequenas empresas não está preparada, diz Sebrae

Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae nesta quarta-feira aponta que 63% das micro e pequenas empresas do Brasil não estão se preparando para “aquecer” os negócios durante a Copa do Mundo.

O levantamento mostra que apenas 20% acham que o evento vai ajudar no aumento do faturamento da empresa. Apenas 37% dos empreendedores entrevistados elaboraram produtos ou serviços direcionados para os torcedores.

A analista do Sebrae Rio, Poliana Valente, avalia o que “desânimo” dos empreendedores está relacionado com o cenário de crise pós pandemia. Ainda assim, a especialista do Sebrae afirma que é possível aproveitar essa data para expandir os negócios.

Sobre o cenário atual, a pesquisa mostra que 26% dos entrevistados acreditam que os desafios que surgiram no caminho provocaram mudanças valiosas para o seu negócio, 22% estão animados com as novas oportunidades, e 11% pensam que o pior já passou. A Copa do Mundo do Catar começa dia 20 de novembro.

