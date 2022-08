Copa da Liga Inglesa terá Manchester City x Chelsea na terceira fase

Manchester City e Chelsea protagonizarão o principal duelo da terceira fase da Copa da Liga Inglesa, fase que será disputada entre 8 a 10 de novembro, de acordo com o sorteio realizado nesta quarta-feira.

Com 19 times da Premier League em disputa, apenas o Fulham foi eliminado nesta terça-feira pelo modesto Crawley City, time da 4ª divisão que venceu por 2 a 0, são vários os confrontos entre times da elite.

O que mais vai chamar atenção será o duelo entre City e Chelsea, que também será disputado alguns dias antes do início da Copa do Mundo do Catar 2022.

Por sua vez, o Manchester United receberá Aston Villa e o Arsenal, atual líder da Premier League, o Brighton.

O Tottenham visita o Nottingham Forest, enquanto o Liverpool, o mais favorecido dos gigantes no sorteio, recebe o Derby County, time tradicional mas atualmente na 3ª divisão.

Confrontos da terceira fase da Copa da Liga Inglesa

Arsenal x Brighton

Manchester City x Chelsea

Manchester United x Aston Villa

Wolverhampton x Leeds

Nottingham Forest x Tottenham

Newcastle x Crystal Palace

Bournemouth x Everton

Liverpool x Derby County (3ª)

Leicester x Newport County (4ª)

West Ham x Blackburn (2ª)

Southampton x Sheffield Wednesday (3ª)

Brentford x Gillingham (4ª)

Burnley (2ª) x Crawley (4ª)

Bristol City (2ª) x Lincoln City (3ª)

Stevenage (4ª) x Charlton (3ª)

MK Dons (3ª) x Morecambe (3ª)