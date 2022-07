Copa do Brasil: América volta a vencer Bota e confirma classificação

O América-MG chegou às quartas de final da Copa do Brasil após nova vitória sobre o Botafogo, desta vez de 2 a 0, na noite desta quinta-feira (14) no estádio Nilton Santos. Na ida o Coelho bateu o Alvinegro por 3 a 0.

CLASSIFICADOSSSSSS!!!!!!! ✅✅ COM 5 A 0 NO AGREGADO, VENCEMOS O @BOTAFOGO NOS DOIS JOGOS E AVANÇAMOS PARA AS QUARTAS DE FINAL DA @COPADOBRASIL!!!!! VAMOOOOOOS!!!!!!!! 📸: Mourão Panda / América#BOTxAFC | 0x2#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/yoP9XuF4FN — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) July 15, 2022

Precisando de gols para avançar, a equipe do português Luís Castro começou com uma postura ofensiva, criando oportunidades com Erison, aos 4 minutos, e de Lucas Fernandes, dois minutos depois. Mas o time comandado por Vagner Mancini foi mais eficiente, e abriu o placar aos 21 minutos, quando Pedrinho tocou de calcanhar para Henrique Almeida, que cruzou rasteiro para Felipe Azevedo apenas conferir de primeira.

O triunfo foi sacramentado já na etapa final, aos 16 minutos. Matheusinho encontrou Pedrinho na entrada a área, que puxou para o meio e bateu colocado para superar o goleiro Gatito Fernández e dar números finais ao confronto.