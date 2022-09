Copa do Brasil: Corinthians vence Fluminense e pega Flamengo na final

FIMMMMMM DE JOGOOOOOOO!!! ESTAMOS NA FINAL DA COPA DO BRASILLLLL!!! VAI CORINTHIANSSSSSS!!! Corinthians 3 🆚 0 Fluminense ⚽ Renato Augusto

⚽ Giuliano

⚽ Felipe Melo (contra)#DiaDeCorinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/Q6oevA3LxX — Corinthians (@Corinthians) September 16, 2022

Esta é a sétima oportunidade na qual a equipe do Parque São Jorge chega a uma decisão de Copa do Brasil, competição que venceu em 1995, 2002 e 2009.

Aos 33 minutos o goleiro Fábio saiu com um chutão, Balbuena ganhou no alto e mandou para Róger Guedes, que escorou de primeira para Renato Augusto, que, da entrada da área, acertou um belo chute.

Do outro lado do gramado, o Tricolor das Laranjeiras apresentou muito pouco, e chegou à oportunidade mais clara aos 14 minutos da etapa final, em cobrança de falta de Arias que parou no travessão do gol defendido por Cássio.

O Corinthians era claramente superior ao Fluminense, que adiantou as suas linhas e deu espaços para o contra-ataque adversário. E, de tanto tentar, o Timão ampliou o marcador nos últimos minutos.

Aos 45 minutos Giuliano garantiu o segundo em chute de dentro da área, após receber passe de Adson, e já aos 48 o Corinthians chegou ao terceiro quando Felipe Melo errou corte.

Final com o Flamengo

Agora, o Corinthians encontra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Esta será a segunda oportunidade na qual o Timão e o Rubro-Negro medem forças na final de uma competição nacional, após o título dos paulistas na Supercopa do Brasil de 1991.