Copa do Brasil: definidos os duelos das quartas, que começam dia 27

A CBF definiu por sorteio nesta terça-feira (19) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e os mandos de campo. Os jogos de ida ficaram assim: Atlético-GO x Corinthians, Fortaleza x Fluminense, São Paulo x América-MG e Flamengo x Athletico-PR.

Com vocês as quartas de final da @CopadoBrasil! Qual o melhor confronto? https://t.co/47pM5KL9YY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 19, 2022

As primeiras partidas das quartas ocorrerão nos dias 27 a 28 de julho. Os jogos de volta, que asseguram a classificação às semifinais, serão em 17 e 18 de agosto. Os times que avançarem receberão premiação da CBF de R$ 8 milhões.

Entre as equipes que disputarão as quartas, metade busca título inédito na Copa do Brasil: São Paulo, América-MG e Fortaleza e Atlético-GO. Já Corinthians e Flamengo somam o maior número de troféus: três cada um. Fluminense e Athetico-PR foram campeões uma só vez cada. O maior campeão do torneio segue sendo o Cruzeiro (seis títulos), que foi eliminado nas oitavas de final pelo Fluminense.