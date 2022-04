Copa do Brasil: São Paulo arranca empate com o Juventude

O São Paulo arrancou um empate de 2 a 2 com o Juventude nesta quarta-feira (20), em pleno estádio Alfredo Jaconi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Este foi um resultado importante para a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, que agora decide a vaga para as oitavas da competição no dia 12 de maio no Morumbi.

TUDO IGUAL NO SUL! @ECJuventude e @SaoPauloFC empataram na ida da #TerceiraFase. Tudo aberto! 🔥 📸: Fernando Alves/EC Juventude ▶️ Jogo de volta: 12/05, às 19h30.#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/7JKICmEKZn — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) April 21, 2022

Após este resultado, quem vencer na volta avança. Em caso de novo empate o classificado será decidido na disputa de pênaltis.

Tendo a vantagem de jogar em casa, em Caxias do Sul, o Juventude abriu uma vantagem de 2 a 0 ainda na etapa inicial, graças a gols de Pitta, de cabeça aos 24 minutos, e de Óscar Ruiz, com um chute de fora da área aos 33.

Porém, na etapa final o jogo mudou de figura, com o São Paulo descontando logo aos dois minutos, com Arboleda de cabeça, e arrancando o empate aos 47, em cobrança de pênalti de Reinaldo.

Tropeço do Peixe

Um time de São Paulo que perdeu nesta quarta foi o Santos, que foi batido por 1 a 0 pelo Coritiba no estádio Couto Pereira. O único gol da partida foi marcado por Alef Manga.

COXA LARGA NA FRENTE! 💪🇳🇬 Dentro do Couto Pereira, o @Coritiba conseguiu vencer o @santos por 1️⃣ a 0️⃣ e leva vantagem para o segundo jogo. 📸: Guilherme Griebeler/Coritiba ▶️ Jogo de volta: 12/05, às 21h30.#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/WnrkqkE3H3 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) April 21, 2022

A vaga das oitavas será definida no dia 12 de maio na Vila Belmiro.