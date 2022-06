Copa do Mundo do Catar tem 30 confirmados após vaga de País de Gales

O País de Gales encerrou um longo jejum de 64 anos ao garantir uma vaga entre os classificados à Copa do Mundo do Catar-2022 (que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro), com a vitória neste domingo sobre a Ucrânia por 1 a 0 na final da repescagem, em Cardiff. O País de Gales se tornou o 30º país a conseguir sua vaga na Copa do Mundo do Catar.

Esta é a segunda vez que os galeses conseguem se classificar para a competição após o Mundial da Suécia, em 1958. Andriy Yarmolenko marcou um gol contra, o único da partida, colocando o País de Gales no grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Estados Unidos e Irã, o que vai propiciar um duelo britânico na chave.

O resultado também encerra o sonho da Ucrânia de se classificar para a Copa do Mundo de 2022, apesar da invasão russa que começou em fevereiro. Depois de ter eliminado a Escócia em Glasgow na última quarta-feira (3-1), os ucranianos estavam a apenas um jogo de garantir a última vaga europeia e alcançar uma heróica classificação para o Mundial.

As defesas do goleiro Wayne Hennessey e o desejo de uma última aventura internacional dos veteranos Gareth Bale e Aaron Ramsey foram obstáculos intransponíveis para os jogadores comandados por Oleksandr Petrakov.

Ainda restam duas vagas a serem conquistadas durante o playoff intercontinental. Uma delas vai para o vencedor entre Emirados Árabes Unidos, Austrália ou Peru. A outra para Costa Rica ou Nova Zelândia.

Os resultados serão conhecidos nos dias 13 e 14 de junho.

Confira os 30 países já classificados para a Copa do Mundo de 2022:

África: Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador e Uruguai.

América do Norte e Central: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Catar (país anfitrião) Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão.

Europa: Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, País de Gales, Portugal, Polônia, Sérvia e Suíça.