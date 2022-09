Copa do Mundo: veja os uniformes das seleções para o Mundial no Catar

A Copa do Mundo de 2022 será disputada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Antes de qualquer edição do Mundial começar, um dos momentos mais aguardados pelos torcedores é quando as seleções divulgam seus uniformes para o torneio.

Neste ano, apesar de muitas federações ainda não terem lançado oficialmente suas novas camisas, sites especializados em materiais esportivos, como Footyheadlines e Esvaphane, anteciparam diversos modelos.

Os tradicionais uniformes amarelo e azul do Brasil, produzidos pela Nike, foram lançados no início de agosto e já estão disponíveis nas lojas. As peças homenageiam elementos famosos da fauna brasileira.

Já seleções tradicionais como Argentina, Espanha, Alemanha e Uruguai tiveram suas coleções lançadas por grandes marcas esportivas, como Adidas e Puma.