Copa: Inglaterra “deve avançar no grupo”, avalia o técnico Gareth Southgate

O técnico da Seleção Inglesa, Gareth Southgate, analisou seus adversários do grupo B da Copa do Mundo – Estados Unidos, Irã e um país entre Escócia, País de Gales ou Ucrânia. O comandante do English Team mostrou otimismo para o desempenho no Mundial no Catar.

“Devemos avançar nesse grupo. Nosso primeiro objetivo será sair do grupo e veremos a partir daí”, disse à BBC o comandante do time nacional, que reencontrou seu antigo companheiro de clube, o brasileiro Juninho Paulista.

“Estados Unidos e Irã são dois países que não enfrentamos há muito tempo, e ainda não conhecemos o último adversário, mas a possibilidade de um derby britânico está aberta”, acrescentou Southgate, sem fechar as portas para um confronto contra Escócia ou País de Gales na primeira fase, já que as duas seleções britânicas ainda têm chances de se classificar.

Veja o calendário da Copa do Mundo

Fase de grupos

Segunda-feira, 21 de novembro

Grupo A: Catar x Equador

Grupo A: Senegal x Holanda

Grupo B: Inglaterra x Irã

Grupo B: EUA x País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Terça-feira, 22 de novembro

Grupo C: Argentina x Arábia Saudita

Grupo C: México x Polônia

Grupo D: França x Peru, Austrália ou Emirados Árabes

Grupo D: Dinamarca x Tunísia

Quarta-feira, 23 de novembro

Grupo E: Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo E: Alemanha x Japão

Grupo F: Bélgica x Canadá

Grupo F: Marrocos x Croácia

Quinta-feira, 24 de novembro

Grupo G: Brasil x Sérvia

Grupo G: Suíça x Camarões

Grupo H: Portugal x Gana

Grupo H: Uruguai x Coreia do Sul

Sexta-feira, 25 de novembro

Grupo A: Catar x Senegal

Grupo A: Holanda x Equador

Grupo B: Inglaterra x EUA

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia x Irã

Sábado, 26 de novembro

Grupo C: Argentina x México

Grupo C: Polônia x Arábia Saudita

Grupo D: França x Dinamarca

Grupo D: Tunísia x Peru, Austrália ou Emirados Árabes

Domingo, 27 de novembro

Grupo E: Espanha x Alemanha

Grupo E: Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo F: Bélgica x Marrocos

Grupo F: Croácia x Canadá

Segunda-feira, 28 de novembro

Grupo G: Brasil x Suíça

Grupo G: Camarões x Sérvia

Grupo H: Portugal x Uruguai

Grupo H: Coreia do Sul x Gana

Terça-feira, 29 de novembro

Grupo A: Holanda x Catar

Grupo A: Equador x Senegal

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

Grupo B: Irã x EUA

Quarta-feira, 30 de novembro

Grupo C: Polônia x Argentina

Grupo C: Arábia Saudita x México

Grupo D: Tunísia x França

Grupo D: Peru, Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

Quinta-feira, 1º de dezembro

Grupo E: Japão x Espanha

Grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Grupo F: Croácia x Bélgica

Grupo F: Canadá x Marrocos

Sexta-feira, 2 de dezembro

Grupo G: Camarões x Brasil

Grupo G: Sérvia x Suíça

Grupo H: Coreia do Sul x Portugal

Grupo H: Gana x Uruguai

Oitavas de final

Sábado, 3 de dezembro

Jogo 49: 1º do Grupo A x 2º do Grupo B (12h, no Estádio Internacional Khalifa)

Jogo 50: 1º do Grupo C x 2º do Grupo D (16h, no Estádio Ahmed bin Ali)

Domingo, 4 de dezembro

Jogo 52: 1º do Grupo D x 2º do Grupo C (12h, no Estádio Al Thumama)

Jogo 51: 1º do Grupo B x 2º do Grupo A (16h, no Estádio Al Bayt)

Segunda-feira, 5 de dezembro

Jogo 53: 1º do Grupo E x 2º do Grupo F (12h, no Estádio Al Janoub)

Jogo 54: 1º do Grupo G x 2º do Grupo H (16h, no Estádio 974)

Terça-feira, 6 de dezembro

Jogo 55: 1º do Grupo F x 2º do Grupo E (12h, no Estádio Cidade da Educação)

Jogo 56: 1º do Grupo H x 2º do Grupo G (16h, no Estádio Lusail)

Quartas de final

Sexta-feira, 9 de dezembro

Jogo 58: Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54 (12h, no Estádio Cidade da Educação)

Jogo 57: Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50 (16h, no Estádio Lusail)

Sábado, 10 de dezembro

Jogo 60: Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56 (12h, no Estádio Al Thumama)

Jogo 59: Vencedor do jogo 51 x Vencedor do jogo 52 (16h, no Estádio Al Bayt)

Semifinais

Terça-feira, 13 de dezembro

Jogo 61: Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 (16h, no Estádio Lusail)

Quarta-feira, 14 de dezembro

Jogo 62: Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60 (16h, no Estádio Al Bayt)





Decisão do 3º e 4º lugares

Sábado, 17 de dezembro

Jogo 63: Perdedor do jogo 61 x Perdedor do jogo 62 (12h, no Estádio Internacional Khalifa)

Final

Domingo, 18 de dezembro

Jogo 64: Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 61 (12h, no Estádio Lusail)

“Quando você tem a vantagem de ser cabeça de chave, evita seis ou sete equipes muito importantes. A maioria dos cabeças-de-chave deve estar feliz com seu grupo. Havia times bem classificados no segundo pote. O jogo contra os Estados Unidos vai ser interessante, eles têm alguns bons jogadores e sabemos do que são capazes”, concluiu Southgate.