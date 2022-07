Copa Libertadores têm confrontos das quartas de final definidos

Com a eliminação do Fortaleza diante do Estudiantes, as oitavas de final da Copa Libertadores chegaram ao fim nesta quinta-feira. Assim, estão definidos os confrontos para as quartas de final. Com cinco brasileiros e três argentinos, a próxima fase da competição terá apenas um duelo entre times de nacionalidades diferentes.

Ainda sem horários definidos, os jogos de ida estão marcados para os dias 2, 3 e 4 de agosto. Já os confrontos de volta serão nos dias 9, 10 e 11. Os horários ainda não foram definidos.

Na terça-feira passada, o Atlético eliminou o Emelec, do Equador, com triunfo por 1 a 0, no Mineirão. No jogo de ida, em Guayaquil, houve empate por 1 a 1. Com isso, o Galo avançou com vantagem de 2 a 1 no agregado.

O Atlético vai enfrentar nas quartas de final o Palmeiras, com o time paulista em vantagem de decidir a classificação na Allianz Arena, por ter feito melhor campanha na Libertadores. O Verdão avançou nas oitavas com vitórias contundentes sobre o Cerro Porteño: 3 a 0, em Assunção, e 5 a 0, em São Paulo.

O Corinthians, que se classificou nos pênaltis ao eliminar o Boca Juniors na Bombonera, após dois empates sem gols no tempo normal, terá pela frente o Flamengo. O rubro-negro avançou de forma avassaladora diante do Deportes Tolima. Fora de casa, na Colômbia, os cariocas ganharam por 1 a 0, enquanto que no Maracanã, na volta aplicaram goleada de 7 a 1.

Do mesmo lado da chave, um duelo argentino. Após empatar por 0 a 0 com o River Plate, o Vélez Sarsfield se aproveitou da vitória por 1 a 0 conquistada em seus domínios no jogo de ida, e carimbou sua vaga nas quartas de final. O time enfrentará o Talleres, que eliminou o também argentino Colón fora de casa, por 2 a 0, após empatar por 1 a 1 na primeira partida. O Talleres será o mandante no jogo de volta.

Por fim, o único duelo de nacionalidades mistas será Athletico e Estudiantes. Comandando por Felipão, o time brasileiro eliminou o Libertad com um empate por 1 a 1 conquistado no Paraguai – o Furacão havia vencido o jogo de ida por 2 a 1. Do outro lado, o Estudiantes venceu o Fortaleza por 3 a 0 nesta quinta-feira e, após empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Castelão, se classificou em casa. Os argentinos decidem o confronto em casa.

Confira os jogos das quartas de final:

Estudiantes x Athletico

Palmeiras x Atlético

Flamengo x Corinthians

Talleres x Vélez Sarsfield