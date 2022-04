Copa Sul-Americana: Santos joga mal e estreia com derrota para o Banfield

Não foi a estreia que o torcedor queria; tanto o resultado como a atuação do time. Nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Santos não jogou bem, mesmo com mais de duas semanas de treinos após a eliminação no Campeonato Paulista, e foi derrotado pelo Banfield por 1 a 0, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.

Sem mostrar muita evolução desde a queda ainda na fase de classificação do Paulistão, o Santos tentará ter um resultado diferente no próximo jogo, em uma outra estreia de competição. Pelo Brasileirão, o time santista fará a sua primeira partida contra o Fluminense, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Pela Copa Sul-Americana, a reabilitação fica para o duelo contra a Universidad Católica, do Equador, no próximo dia 13, uma quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. Com a derrota na Argentina, o time santista fica na lanterna da chave, já que a equipe equatoriana ficou no empate sem gols com o Unión La Calera, do Chile, em Quito, também nesta terça.

O JOGO

O primeiro tempo começou equilibrado, mas com um nível técnico muito baixo. O Banfield tinha mais posse de bola – chegou a ter 71% -, mas não conseguia oferecer perigo ao Santos. O maior problema do Peixe eram as saídas de bola. Os zagueiros do time santista tiveram dificuldades para trocar passes e acabaram oferecendo chances para os donos da casa. Foi assim, inclusive, que os argentinos abriram o placar nos minutos finais da etapa inicial.

Em uma das falhas da zaga santista, aos 25 minutos, o gol do Banfield só não saiu graças a uma grande defesa de João Paulo. Maicon errou ao cabecear para trás e Cruz chutou de primeira. O goleiro espalmou para escanteio.

Mas, aos 43 minutos, não teve como João Paulo salvar o Santos. Em mais uma saída errada, Galoppo buscou o passe para Cruz e Maicon se antecipou e tirou de carrinho. O atacante Urzi pegou a sobra na lateral, pelo lado esquerdo, e chutou de primeira, de sem pulo, encobrindo o goleiro santista.

Para o segundo tempo, Fabián Bustos buscou dar mais agilidade e força para o meio de campo. Tirou o time do esquema 3-4-3 para o 4-3-3, apostando na chegada dos volantes no ataque. A estratégia até que deu certo, pois o Santos passou a chegar mais vezes ao ataque, mas nada de muito efetivo que incomodasse o experiente goleiro Bologna, do Banfield.

O problema nessa mudança de estratégia e de atitude em campo foi a tática usada pelos argentinos. O técnico Diego Dabove colocou seu time em uma posição de espera para poder contra-atacar e quase teve sucesso. Em uma chegada, aos 28 minutos, Cruz recebeu na entrada da área, girou o corpo e chutou para a defesa de João Paulo.

Outra “tática” do Banfield foi deixar o jogo amarrado e com alguns lances de provocação, como um toque de Urzi no rosto de Madson, que provou uma pequena confusão. Tudo o que a equipe argentina queria para enervar os santistas, que ainda tiveram algumas chances na base do desespero, e conquistar a vitória na estreia da Sul-Americana.

BANFIELD 1 x 0 SANTOS

BANFIELD

Bologna; Abecacis (Coronel), Maciel, Lollo e Escobar; Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo, Romero (López) e Augustín Urzi (Palacios); Perales (Juan Álvarez) e Juan Manuel Cruz (Dátolo)

Técnico: Diego Dabove

SANTOS

João Paulo; Bauermann (Madson), Maicon e Kaiky (Velázquez); Marcos Guilherme (Rwan), Willian Maranhão (Vinícius Zanocelo), Rodrigo Fernández (Gabriel Pirani) e Felipe Jonatan; Ricardo Goulart, Lucas Barbosa e Lucas Braga

Técnico: Fabián Bustos

Local: Estádio Florencio Sola, na Argentina

Data: 05 de abril de 2022, terça-feira

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)

Cartões amarelos: Lollo, Urzi e Abecacis (Banfield; Velázquez, Vinícius Zanocelo, Felipe Jonatan, Willian Maranhão e Lucas Barbosa (Santos)

Cartão vermelho: Nicolás Domingo (Banfield)

GOL: Urzi, aos 43min do 1ºT