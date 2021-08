Copa Truck: André Marques e Régis Boéssio vencem em Tarumã

Automobilismo



Publicado em 16 de ago de 2021 e atualizado às 15:51

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A quinta etapa da Copa Truck, neste domingo (15), no Autódromo Internacional de Tarumã, teve duas corridas no traçado com poucos pontos de ultrapassagem, o que proporcionou brigas acirradas em um dia de sol e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul.

André Marques, usando em seu potente Mercedes o lubrificante oficial da Copa Truck, produzido pela Maxon Oil, venceu de ponta a ponta a corrida 1, depois de largar na pole position, conquistando sua quarta vitória na temporada, ficando na segunda posição seu companheiro de equipe, Wellington Cirino. Completaram o pódio Paulo Salustiano, Felipe Giaffone e Giuliano Losacco. Na segunda corrida do dia, a vitória ficou com o piloto da casa, Régis Boéssio, que venceu pela primeira vez na categoria, com Jaidson Zini em segundo, Paulo Salustiano em terceiro, Fábio Fogaça em quarto, e Wellington Cirino em quinto lugar.

A Chief Marketing Officer (CMO) da Maxon Oil, Flávia Gulin, destacou o importante desenvolvimento na pista do lubrificante oficial da Copa Truck: “Tem sido um trabalho de desenvolvimento importante dos nossos produtos, pois são testados em situações extremas durante as provas. Esse retorno das equipes e da categoria tem sido de suma relevância para nós”, explicou.

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021 buscando se consolidar como uma marca de renome que entrega um produto de qualidade e excelência.

A Maxon Racing

A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro, com o apoio a cinco pilotos, nas principais categorias do país – a Stock Car (Sérgio Jimenez), a Copa Truck (Daniel Keleman), a Porsche Cup (Edson Reis), a Copa HB20 (Lucas Bornemann), e a Sprint Race (Luis Debes), além ser patrocinadora oficial da Copa Truck.

Jornalista Responsável: Glauce Schütz