Copa Truck tem vitórias de André Maques e Danilo Dirani em Cascavel

Automobilismo



Publicado em 18 de jul de 2021 e atualizado às 11:38

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A programação neste sábado iniciou com a definição da posição de honra do grid, com Wellington Cirino conquistando pela segunda vez consecutiva o Troféu Pole Position Maxon

O sábado (17) no Autódromo Internacional Zilmar Beux foi marcado pelo adiamento das atividades devido à forte neblina sob o circuito localizado em Cascavel, no oeste paranaense.

O começo das atividades iniciou com a definição do Troféu Pole Position Maxon, que teve o paranaense Wellington Cirino marcando o melhor tempo com a marca de 1:20.273, 0s277 à frente do segundo colocado Beto Monteiro.

Além da Copa Truck, o circuito no oeste paranaense também é palco da quarta etapa da Copa HB20 e da terceira etapa da Sprint Race, que tem Lucas Bornemann e Luís Debes, como representantes do time Maxon Racing, respectivamente. Já no circuito de Interlagos, em São Paulo, as cores da Maxon Oil são defendidas por Edson Reis, na Porsche Cup.

Na primeira prova do dia, válida pela terceira etapa da competição, que tem a Maxon Oil como lubrificante oficial da categoria, Cirino largou bem, conquistando uma certa vantagem em relação a André Marques, seu companheiro de equipe, que ocupava a segunda posição, mas faltando nove minutos para o término da corrida, Marques ultrapassou Cirino, para conquistar a segunda vitória no ano!

A segunda corrida teve a vitória do paulista Danilo Dirani, que fez uma grande largada, para assumir a ponta da competição e liderar de ponta-a-ponta, conquistando sua primeira vitória na temporada de 2021.

Confira abaixo o que os pilotos da Maxon Racing disseram sobre as provas deste sábado:

Edson Reis (Porsche Cup):

“A corrida hoje não foi como esperávamos, mas ainda conseguimos salvar um quinto lugar no pódio! Foi uma batalha bem dura. No começo da corrida disputando a liderança da Porsche GT3 Cup Trophy, como Bruno Campos, acabei tendo que segurar o carro com uma freada muito forte na entrada do ‘S do Senna’, o que ocasionou um desgaste muito forte dos pneus e isso comprometeu toda a nossa corrida. Não foi o nosso dia, mas agora é ir com tudo amanhã para cima e brigarmos mais uma vez pela vitória”.

Lucas Bornemann (Copa HB20):

“Largamos bem e vínhamos nas primeiras posições na nossa categoria – a Elite, mas mais uma vez a história se repetiu. Pela terceira vez sou prejudicado pela regra do para-choque como aconteceu na etapa do Velocitta se soltou depois de um toque de um adversário e fui obrigado a entrar para o box para manutenção, já que o regulamento prevê a desclassificação de quem estiver com o carro avariado. Coisas de corrida, mas amanhã é um novo dia e quero sair daqui com um grande resultado”.

Daniel Kelemen (Copa Truck):

“Não foi um sábado fácil. Tivemos alguns problemas que nos prejudicaram muito nas duas corridas. Meu objetivo amanhã é a recuperação”.

Luís Debes (GT Sprint Race):

“Não está sendo um dia fácil. Tive um problema na classificação e largo de último amanhã, onde nosso maior objetivo é conquistarmos dois bons resultados”.

Confira a programação do final de semana:

COPA TRUCK – Neste domingo (18), os trucks invadem a pista às oito horas para um treino de aquecimento e retornam para a classificação às 8h50. As corridas da quarta etapa têm largada programada para as 14h50 e 15h30. As corridas terão transmissão ao vivo pela Band, SporTV2 e pelo YouTube oficial da Copa Truck.

SPRINT RACE – Amanhã acontece a disputa de duas corridas com transmissões ao vivo nos canais do Youtube.com (GT Sprint Race e Acelerados) e, além destes, a BandSports também mostrará a segunda corrida.

COPA HB20 – A corrida 2 tem largada marcada para as 11h18, ao vivo no BandSports e no canal do Youtube do Acelerados.

PORSCHE CUP – A corrida 2 está marcada para as 15h10. As corridas exibidas pela Band, Sportv, canais oficiais da categoria no Youtube e Facebook além dos parceiros oficiais de mídia da categoria na internet.

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021 buscando se consolidar como uma marca de renome que entrega um produto de qualidade e excelência.

A Maxon Racing

A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro, com o apoio a sete pilotos, nas principais categorias do país – a Stock Car (Sérgio Jimenez), a Copa Truck (Daniel Keleman), a Porsche Cup (Edson Reis), a Copa HB20 (Lucas Bornemann), a Sprint Race (Luis Debes), e o Turismo Nacional (Thiago Tambasco e Fabiano Cardoso), além ser patrocinadora oficial da Copa Truck.

Jornalista Responsável: Glauce Schütz