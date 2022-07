Copete celebra chegada ao Bahia e vive expectativa por estreia: ‘Estou pronto’

Primeiro reforço anunciado pelo Bahia para a janela de contratações do segundo semestre, o atacante colombiano Jonathan Copete falou pela primeira vez como jogador do tricolor.

Nesta sexta-feira (15), Copete foi oficialmente apresentado no CT Evaristo de Macedo. O jogador garantiu que está motivado para ajudar o Bahia a conquistar o acesso para a primeira divisão.

“Venho com muita ambição de poder fazer um grande campeonato, poder ajudar o Bahia a subir para a Série A. O comprometimento que eu tenho com o clube é maior. Venho com muita esperança de poder fazer um grande trabalho e poder ajudar meus companheiros”, iniciou o jogador.

Integrado ao elenco desde a semana passada, Copete vive a expectativa pela estreia no Esquadrão. Como a janela de contratações abrirá na próxima segunda-feira (18), ele deve ficar à disposição para o confronto com o CRB, na terça-feira (19), na Fonte Nova. Como estava jogando o Brasileirão pelo Avaí, o colombiano garante que está pronto para entrar em campo.

“Sim, estou pronto. A gente trabalhou muito bem nesta semana. A gente está esperando que tudo dê certo para poder estar aí terça-feira e que a gente possa ajudar o time”, afirmou Copete.

“Minha expectativa é muito grande. Sou um jogador que, dentro do campo, dá o melhor, tem muita raça. O que pode esperar de mim é isso dentro do campo. Com certeza, a gente vai se doar para que dê certo”, completou.

No ano passado, o atacante foi peça importante para o Avaí na conquista do acesso à primeira divisão. Na Série B, o colombiano marcou sete gols e deu nove assistências em 33 partidas. O contrato dele com o Esquadrão vai até o fim de 2023.

Questionado se prefere atuar pelos lados do campo ou como referência no ataque, Copete explicou que nos últimos anos se firmou na função de ponta, mas está disponível para jogar onde Enderson Moreira precisar.

“Sempre me acostumei a jogar pelas beiradas. Acho que é onde posso dar o melhor aproveitamento para meu time. Esperemos onde o professor me colocar, vou dar o melhor para poder ajudar”, finalizou.