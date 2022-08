Cópia de Animal Crossing é anunciado para Xbox

A Team17 e a Wonderscope Games anunciaram hoje que o simulador de vida Hokko Life será lançado em 27 de setembro de 2022 e chegará ao Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 juntamente com a versão para PC anunciada anteriormente.

Lançado no Acesso Antecipado do Steam em junho do ano passado, Hokko Life convida os jogadores a personalizar e cultivar sua própria comunidade aconchegante, com minijogos, aldeões amigáveis e uma intrincada ferramenta de design, todos reunidos para criar um ambiente encantador para os jogadores moldarem do seu jeito.

Principais Características:



Seja criativo: a oficina aguarda enquanto os jogadores assumem o controle de todos os aspectos de Hokko, com a ferramenta de design 3D

Atreva-se a projetar: nenhum detalhe é pequeno demais, tudo, desde a cor, o tecido e o ângulo do travesseiro em uma cadeira, podem ser editados

Compartilhar é se importar: os jogadores poderão compartilhar seus designs meticulosamente criados com amigos e outros jogadores ao redor do mundo

Pegue todos eles: Uma tarde em Hokko pode ser passada com uma rede na mão, pegando e coletando os bichos espalhados pela cidade

Conheça os vizinhos: os habitantes da cidade de Hokko oferecem uma recepção calorosa e, com personalidades variadas, todos são amigos fantásticos.

Hokko Life será lançado em 27 de setembro para PC, Nintendo Switch, Xbox One, e PlayStation 4.

Ao longo de seu tempo no Acesso Antecipado, Hokko Life foi regularmente expandido com novos conteúdos e mecânicas de jogo, incluindo: The Farming Update, que adicionou uma nova área ao jogo; Village Chic Update, que introduziu mais de 250 novos chapéus, máscaras, óculos e outros acessórios; Super Shopper Update, que permite aos jogadores visitar um novo local no centro da cidade; Narrative Update, que revisou a introdução do jogo e introduziu quatro novos aldeões amigáveis em Hokko Life; e mais recentemente a Mayor Merits Update, permitindo que os jogadores concluam atividades no jogo em troca de “méritos do prefeito” que desbloqueiam vantagens projetadas para tornar a vida em Hokko um pouco mais fácil.