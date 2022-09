Copiou o BBB? ‘A Fazenda 14’ terá cômodo inusitado pela primeira vez

A estreia da tão esperada ‘A Fazenda 14’ está cada dia mais perto e os 24 participantes já estão no pré-confinamento. Para conquistar ainda mais os telespectadores na nova edição, a Record está preparando muitas novidades e uma delas lembra o formato do Big Brother Brasil.

Segundo o jornalista Fefito, um dos espaços no reality show irá se transformar durante o programa. Neste ano, o “paiol” será tipo um “quarto do líder”, assim como no BBB. Quem vencer a ‘Prova do Fazendeiro’ poderá levar alguns aliados para o local e até mesmo pensar em estratégias para o jogo.

RecordTV libera jogos e vibradores no pré-confinamento do reality O pré-confinamento dos novos participantes de ‘A Fazenda 14’ já começou neste domingo (04), e a Record organizou uma lista com os itens que os participantes podem levar para se distrair no hotel. De acordo com o colunista Leo Dias, os peões estão autorizados a levarem: gibis, livros, acessórios de musculação, doces e filmes. Alguns quebras cabeças também foram liberados, junto com ipads sem acesso a internet ou wifi.

Para completar a lista, os peões podem levar objetos sexuais, como vibradores e massageadores. O pré-confinamento irá durar apenas 7 dias e os confinados podem pedir qualquer tipo de serviço de quarto. Apesar de todo luxo, as celebridades não podem deixar os cômodos e passearem pelas áreas comuns do hotel.

