Corbucci aumenta patrimônio mas acumula dívida alta com ex-funcionário

A entrave judicial envolvendo o youtuber Ricardo Corbucci e Zeka Costa, seu ex-produtor do canal Corbucci Eats, acaba de render mais uma página. A coluna LeoDias descobriu alguns detalhes da audiência de conciliação em que o famoso “comedor de tudo” se negou a fazer um acordo e agora sua dívida está acumulada em mais de R$ 200 mil reais, além do valor da rescisão de contrato. Tudo isso ocorre ao tempo em que ele acaba de inaugurar uma empresa de açaí.

A briga pelos direitos sobre parte da receita gerada pelos conteúdos do canal, hoje com mais de 2 milhões de inscritos e quase 500 milhões de visualizações, completou um ano. Neste meio tempo, Corbucci e Zeka chegaram a trocar um único e-mail, mas nada foi resolvido. De um lado, o maior competidor de comida do Brasil justifica todos os questionamentos feitos pelo produtor audiovisual e se insenta das responsabilidades contratuais.

Corbucci ainda afirma que o caso já não está mais nas mãos dele. “…a decisão agora não depende mais de mim ou você, cabendo à Justiça determinar o que é justo diante de tudo que a gente passou juntos”, diz um trecho do documento registrado por Zeka e que a coluna teve acesso.

Prejudicado financeiramente, produtor corre risco de ser preso

Em relato a nossa reportagem, o editor de vídeos disse que após o ocorrido sua vida financeira foi bastante afetada e ele chegou a ser despejado de casa e precisou se desfazer de materiais de trabalho para poder sobreviver. Com isso, também já não está mais conseguindo atuar em sua área e corre risco de ser preso por atraso na pensão do filho. “Estou com minha vida completamente travada por conta dessa situação e além de tudo sou pai e ta muito complicado nao poder dar o suporte que meu filho merece”, afirma ele.

Ricardo Corbucci recusa acordo

Na resposta do e-mail, Ricardo Corbucci alega quebra de cláusulas contratuais por parte de Zeka, como atraso na entrega de material. “Assim que eu apliquei a primeira multa prevista no contrato, devido aos atrasos, vieram agressões verbais, ameaças e abuso psicológico. Foi por isso que eu parei de te responder”, diz ele, que na época chegou a tirar o acesso de Zeka ao canal. “Eu tive que me virar pro canal não parar. Você me abandonou porque não conseguiu conversar como uma pessoa decente”.

O brasiliense famoso por comer tamanhos astronômicos de alimentos acaba de abrir uma empresa especializada em açaí. Já Zeka, além de se sentir completamente lesado e sentir o impacto do descaso, afirma que Ricardo Corbucci atuou de forma premeditada para prejudicá-lo e que os boicotes foram percebidos antes da quebra de vínculo.

– A coluna LeoDias entrou em contato com Ricardo Corbucci por e-mail, mas até a publicação desta nota não recebemos retorno. O espaço continua aberto!

