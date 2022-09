Coreia do Sul impõe outra derrota a Camarões, rival do Brasil na Copa

Um gol de cabeça de Son Heung-min no primeiro tempo garantiu à Coreia do Sul uma vitória por 1 a 0 sobre Camarões em Seul, nesta terça-feira (27), quando o atacante do Tottenham Hotspur marcou pelo segundo jogo consecutivo para o time comandando por Paulo Bento.

Son marcou aos 35 minutos, depois de também balançar as redes em uma cobrança de falta no empate de 2 a 2 com a Costa Rica na sexta-feira (23).

Camarões, que está no grupo do Brasil na Copa do Mundo, sofreu sua segunda derrota seguida, depois de perder para o Uzbequistão por 2 a 0 na sexta-feira (23).

Os sul-coreanos, que disputarão sua décima Copa do Mundo consecutiva, enfrentarão Gana, Uruguai e Portugal no Catar em novembro, enquanto Camarões está no grupo de Brasil, Suíça e Sérvia.

