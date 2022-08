Corinthians bate Palmeiras em 1º jogo da semi do Brasileirão Feminino

Jogando em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, para um público mais de 13 mil pessoas, o Corinthians largou na frente na semifinal do Brasileirão Feminino (Série A1) ao bater o rival Palmeiras por 2 a 1 neste sábado (27). Os gols das Brabas – apelido do time feminino do Corinthians – foram marcados por Adriana e Jaqueline, enquanto Camilinha fez para as Palestrinas. Com o resultado, o Alvinegro paulista precisa apenas de um empate para avançar à sua sexta decisão consecutiva na competição e assim tentar o quarto título. Já as Palestrinas necessitam de uma vitória: se for por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Qualquer outra margem classifica as Brabas.

Deu @SCCPFutFeminino no Derby! Vitória importante no jogo de ida… Bem demais, Timão! #SemisBrFem pic.twitter.com/yQ96bXrOXu — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 27, 2022

A história da partida foi alterada antes dos dois minutos de bola rolando. Adriana recebeu pela esquerda, ajeitou para a perna direita e chutou colocado para encobrir a goleira Jully e fazer um golaço para o Corinthians. O Palmeiras, dono da melhor campanha na primeira fase, via as coisas se complicarem desde o início.

Em um primeiro tempo de melhores chances para as Brabas – Adriana quase marcou novamente em jogada muito parecida com a do primeiro gol – o Palmeiras foi cirúrgico. Aos 40 minutos, Bia Zaneratto enfiou bola perfeita em profundidade para Camilinha. Ela ajeitou o corpo e bateu cruzado de primeira, com a perna esquerda, vencendo a goleira Lelê.

As Palestrinas respiraram com a igualdade, mas repetiu o mesmo equívoco da primeira etapa ao retornar do vestiário. Com dois minutos, após cobrança de escanteio da direita, Adriana desviou para o meio da área e Jaqueline completou para as redes, fazendo 2 a 1 para o Corinthians.

Hora de ir junto com as Brabas comemorar o gol da Jaque 2T I 9 min I Corinthians 2 x 1 Palmeiras pic.twitter.com/hDpIuhNI8b — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 27, 2022

O segundo tempo teve chances importantes das duas equipes, mas acabou sendo marcado por um lance fora das quatro linhas. Integrantes das duas comissões técnicas se desentenderam quando o jogo estava na reta final e a partida ficou paralisada por um bom tempo. O saldo: duas expulsões no banco do Palmeiras (incluindo o técnico Ricardo Belli) e uma no Corinthians, cujo técnico Arthur Elias recebeu o cartão amarelo. Além disso, mais 11 minutos de acréscimos.

As Brabas seguraram a vantagem e agora jogam por um empate na partida de volta, no dia 10 de setembro, no Allianz Parque.