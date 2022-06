Corinthians e Zenit negociam troca de Yuri Alberto por Mantuan e Ivan

Interessado em contratar Yuri Alberto, o Corinthians negocia com o Zenit para viabilizar a transferência. Atualmente, em um acordo por empréstimo, os dois clubes estudam a troca do centroavante por Ivan e Gustavo Mantuan, mas o modelo ainda depende do aval do técnico Vítor Pereira.

Yuri Alberto seria emprestado ao Corinthians até junho de 2023 e sem valor de compra fixado. O clube brasileiro entende que, diante do cenário de incerteza causado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, estabelecer um montante para aquisição em definitivo não é uma boa ideia.

O Corinthians pagaria ao centroavante seu teto salarial (R$ 1 milhão mensal), valor menor do que ele recebe no Zenit. Sem Jô e com o envolvimento de Ivan e Mantuan no negócio, o clube ganharia fôlego para receber um atleta do porte de Yuri Alberto na folha de pagamento.

Interessado pelo centroavante, o Corinthians se colocou à disposição para envolver outros atletas na negociação e o Zenit escolheu Ivan e Mantuan, como informou o jornalista Fábio Aleixo. O modelo costurado agradou aos dois atletas, mas ainda depende da chancela de Vítor Pereira, algo que não deve sair neste sábado em função do jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Ivan é apenas o terceiro goleiro do Corinthians, enquanto Mantuan vem se destacando nos últimos jogos. A diretoria entende que o atacante tem potencial para se valorizar no exterior e enxerga outras opções para reposição de uma eventual saída dentro do próprio elenco.

Yuri Alberto poderia entrar em campo apenas após a abertura da janela de transferência, em 18 de julho, mas o Corinthians tem certa pressa para fechar o negócio por conta da concorrência intensa pelo centroavante, especialmente do Internacional. Vinculado ao Zenit até 2027, o atleta não se apresentou e segue no Brasil.

Uma vez que as bases do acordo com o Zenit estejam estabelecidas, o Corinthians trataria os últimos detalhes com o próprio atleta. Com risco de punição pela Fifa por conta da contratação de Jô, o clube brasileiro está escaldado e quer evitar problemas do gênero. No Parque São Jorge, há um otimismo cauteloso pelo desfecho do negócio.

Na última terça-feira, a Fifa autorizou que jogadores e treinadores estrangeiros de clubes russos e ucranianos possam estender seus contratos com outros times até junho de 2023 em decorrência da invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo dados do Footstats, Yuri Alberto tem seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Zenit.