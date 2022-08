Corinthians nunca passou do Flamengo em fase de mata-mata pela Libertadores

Passados 12 anos, o Corinthians finalmente terá uma revanche contra o Flamengo em uma fase de mata-mata na Libertadores. Os clubes se encontram nesta noite (2), na Neo Química Arena, pela ida das quartas de final da atual edição do torneio, a partir das 21h30.

Anteriormente, pela competição, eles só duelaram uma vez. No ano de 2010, o Alvinegro acabou eliminado nas oitavas de final pelos cariocas, após perder a primeira partida por 1 a 0, no Maracanã, e vencer por 2 a 1 no Pacaembu. O gol fora de casa decidiu.

No geral, é o Flamengo quem também tem um saldo positivo. Em seis oportunidades de mata-mata, avançou em quatro: quartas da Copa do Brasil de 1989, quartas da Taça Rio-São Paulo de 1997, oitavas da Libertadores de 2010 e oitavas da Copa do Brasil de 2019.

Por outro lado, o Corinthians avançou nas outras duas eliminatórias, nas quartas do Brasileirão de 1984 e na semifinal da Copa do Brasil de 2018.

Libertadores 2022

Nesta terça (2), as equipes começam a disputa das quartas de final em São Paulo. Na próxima semana, também na terça-feira (9), a decisão será no Maracanã, às 21h30. O vencedor enfrentará o vitorioso do duelo entre Vélez Sársfield e Talleres.

Neste ano, no início de julho, as equipes se encontraram pelo Brasileirão, e o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol contra de Rodinei.