Corinthians se despede de Mantuan e Ivan, contratados pelo Zenit

Foi a vez do Corinthians se despedir do meia Gustavo Mantuan e do goleiro Ivan, que foram para o Zenit, da Rússia. Nas redes sociais, o clube agradeceu aos atletas e desejou sucesso na nova trajetória.

“Do Terrão para o mundo! Obrigado por tudo, Mantuan! Boa sorte na nova jornada!”, escreveu. Quem também se despede do Timão é o goleiro Ivan! Boa sorte!”, completou.

Mantuan foi envolvido na negociação de Yuri Alberto e assinou com o Zenit até o fim da temporada 2022/23. O goleiro Ivan também faz parte do acordo com as mesmas tratativas.

O jovem meia, de 21 anos, jogou 31 partidas em 2022, anotando cinco gols e uma assistência. Na sexta, Gustavo se despediu do Corinthians com uma mensagem de “até logo”.

”Agora mais um do bando de loucos está indo conquistar o mundo. Grato eternamente por tudo que o Corinthians me proporcionou. E como disse, isso nunca será um adeus e sim um até logo”, declarou.

Já Ivan, terceiro goleiro do Timão, disputou três jogos pelo clube desde a sua chegada da Ponte Preta.