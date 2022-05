Corinthians só empata com Always Ready e avança em segundo na Libertadores

O Corinthians recebeu o Always Ready na noite desta quinta-feira na Neo Química Arena e apenas empatou por 1 a 1, na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, avançou para as oitavas de final, mas apenas em segundo lugar, já que o Boca Juniors venceu o Deportivo Cali por 1 a 0 e pulou para a primeira colocação do Grupo E. Assim, o Timão cairá no pote 2 dos sorteios que acontecem nesta nesta sexta-feira.

O primeiro tempo começou com um susto e grande defesa de Ivan, mas, depois, o Timão dominou as ações, mesmo errando muitos passes. O gol chegou aos 18 minutos com Adson e o empate foi apenas aos 43, em erro individual de Robson Bambu, para tento de Borja. Já na etapa complementar, o Timão teve duas bolas na trave, com Willian e o próprio Robson, mas o placar ficou inalterado.

Nesta sexta, a partir das 13h (de Brasília), ocorrerá o sorteio das oitavas de final da Libertadores na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O pote 1 terá os primeiros colocados e o pote 2 os segundos – as equipes com melhor performance decidirão a vaga em casa.

No domingo, o Timão entra em campo novamente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o América, em casa, às 18h (de Brasília), pela oitava rodada.

O JOGO O Corinthians iniciou a partida indo para cima do adversário. A primeira chance surgiu com um minuto, após bola cruzada para área, mas Mantuan, sem goleiro, chutou por cima do gol. O impedimento, porém, foi marcado pelo bandeira.

A resposta veio na sequência, com uma grande defesa de Ivan em desvio perigoso de Torres no cantinho esquerdo. Perto dos oito minutos, Gustavo Silva recebeu na esquerda e cruzou, mas Adson chutou fraco nas mãos de Galarza.

O Timão chegou novamente aos 15, quando Adson lançou para Giuliano, que bateu por cima do goleiro. No entanto, na sequência, após cobrança de lateral, Júnior Moraes passou para Giuliano que, em passe açucarado, deu para a bola para Adson estufar as redes de cavadinha.

Com 1 a 0 no placar, o Corinthians permaneceu com a bola e ficou praticamente todo no campo de ataque, apenas com Robson e Gil mais atrás. Os laterais foram bastante acionados – lembrando que Mantuan fez este papel pelo lado direito -, com as principais jogadas surgindo por ali.

Aos 33, Maycon deu um balão para Gustavo Silva na direita, que ganhou a jogada e bateu cruzado, mas a bola passou rente à trave. Pouco depois, o Timão estufou as redes novamente com Júnior Moraes, mas, antes, uma falta de Mosquito em Taborga foi marcada.

Mesmo melhor na partida, o Corinthians foi para o intervalo com o placar empatado. Chegando aos 45 minutos, Robson Bambu saiu jogando errado e, em enorme vacilo, foi desarmado por Torrez, com sobra para Borja apenas finalizar, sem chances para Ivan.

No retorno do intervalo, sem mudanças em ambos os lados, os donos da casa pareceram mais ansiosos. Perto dos dez minutos, Em lance pela lateral direita, Adson passou de calcanhar para Roni, que cruzou rasteiro e a bola acabou desviada para fora. Saíram Júnior Moraes, Roni e Gustavo Silva para as entradas de Jô, Renato Augusto e Willian.

O camisa 10, aliás, protagonizou uma bola na trave aos 12 minutos, enquanto o Timão estava todo no ataque. Na sequência, bate e rebate na área, com Jô pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Após pedido da torcida, o auxiliar Filipe Almeida colocou Róger Guedes em campo no lugar de Giuliano.

Fechado no campo de defesa, o Always Ready não ofereceu nenhum perigo na segunda etapa, apenas esperando os ataques alvinegros. Os lances seguiram rápidos no campo de ataque, mas ou a jogada não estava muito bem combinada ou o jogador em questão não chegava na bola.

Jô saiu machucado e, em seu lugar, Du Queiroz entrou aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Robson quase se redimiu ao mandar cabeçada na trave. No contra-ataque, Maycon tirou a bola lançada. Em cobrança de falta aos 38 minutos, Renato Augusto mandou para a área, a bola passou por todo mundo, mas ninguém conseguiu chegar.

Já partindo para o final da partida, Mantuan recebeu na direita de Willian e chutou forte para a defesa de Galarza. Na cobrança de escanteio, o goleiro fez outra defesaça em cabeceio de Gil. Já nos acréscimos, chance clara sem goleiro, mas a zaga tirou. Com a vitória do Boca Juniors na Bombonera, o Alvinegro passou em segundo lugar para as oitavas de final.

CORINTHIANS 1 x 1 ALWAYS READY

CORINTHIANS

Ivan, Robson, Gil, Lucas Piton, Gustavo Mantuan, Roni (Renato Augusto), Maycon, Giuliano (Róger Guedes), Gustavo Silva (Willian), Adson e Jr. Moraes (Jô (Du Queiroz))

Técnico: Filipe Almeida (auxiliar)

ALWAYS READY

Galarza; Valda, Andrián Martínez, Rambal, Taborga; Arabe (Espinoza), Blanco, Rivera (Mamani) e Borja; Torrez (Vaca) e Ramallo}

Técnico: Eduardo Villegas

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 26 de maio de 2022 (quinta-feira)

Árbitro: José Argote (VEN)

Auxiliares: Franchescoly Chacón (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

Cartões amarelos: Rambal, Blanco, Villegas e Ramallo (Always Ready); Mantuan (Corinthians)

GOLS: Adson, aos 18, e Borja, aos 43min do 1ºT

Público: 39.938 (total) // 39.816 (pagantes)

Renda: R$ 3.333.283,37