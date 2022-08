Corinthians vence Bragantino e encerra seca de vitórias no Brasileiro

O Corinthians retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, após três jogos de jejum. Nesta segunda-feira (29), o Timão derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, no encerramento da 24ª rodada da competição.

FIM DE JOGO! O Corinthians vence o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na @NeoQuimicaArena! ⚽ Gustavo Silva#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/lk1Afpio2U — Corinthians (@Corinthians) August 30, 2022

O Alvinegro se manteve em quarto lugar, com 42 pontos, oito atrás do líder Palmeiras. O Massa Bruta, que chegou à quarta partida sem vitória no Brasileiro, permanece nos 31 pontos, na 11ª posição. São oito pontos de distância para o Athletico-PR – último time na zona de classificação à Libertadores – e seis para o Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento.

O Bragantino se lançou ao ataque no começo do jogo, assustando inicialmente em chutes de longe, mas quase abrindo o placar aos 22 minutos, em cavadinha do atacante Artur, na saída do goleiro Cássio, que foi rente à meta. Aos poucos, o Corinthians tomou o controle das ações e não demorou a balançar as redes. Aos 30, Róger Guedes entrou na área pela esquerda e chutou. A bola resvalou na zaga e sobrou na direita para o também atacante Gustavo Mosquito abrir o placar.

O Timão tentou manter ímpeto na volta do intervalo. Aos 12 minutos, o volante Du Queiroz acertou o travessão. O Massa Bruta apertou no fim e quase chegou ao empate. Aos 41, Artur finalizou perto da pequena área, após cobrança de escanteio, mas o chute foi por cima da meta. Quatro minutos depois, o lateral Luan Cândido cabeceou o cruzamento do meia Miguel pela direita e obrigou Cássio a uma defesa salvadora, garantindo a vitória alvinegra.

O Bragantino terá o Palmeiras pela frente neste sábado (3), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No domingo (4), às 16h, o Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena, em confronto direto pelo G4 do Brasileiro. Os duelos valem pela 25ª rodada da competição.