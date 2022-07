Corinthians vende atacante Madson em definitivo para o Moreirense

O Corinthians confirmou a venda em definitivo do atacante Madson para o Moreirense, de Portugal, na tarde desta segunda-feira. Ele havia retornado de empréstimo na última semana e aguardava a definição de seu futuro.

O jogador de 22 anos estava no Estrela Amadora, da segunda divisão portuguesa, e despertou interesse do Moreirense. Em nota, o clube do Parque São Jorge não deu mais detalhes da negociação. O vínculo dele com o Timão era até junho de 2023.

Madson foi revelado nas categorias de base do Corinthians, onde chegou em 2019, para reforçar o sub-20. Após cinco partidas disputadas pelo profissional no ano seguinte, acabou emprestado ao Fortaleza até o fim daquela temporada.

O atacante também foi emprestado ao Oeste e ao Santa Cruz antes de rumar para Portugal, onde jogou pelo Estrela Amadora. Lá, foram 29 jogos disputados, com quatro gols e cinco assistências, segundo o site oGol.

Além dele, outros três atletas retornaram de empréstimo e esperam a definição de futuro: Ramiro, Mateus Vital e Léo Natel. Os dois primeiros foram vistos no treino desta segunda, no CT Dr. Joaquim Grava.