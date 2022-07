Corinthians vende João Victor ao Benfica por R$ 47,2 milhões; veja detalhes

O Corinthians entrou em um acordo com o Benfica pelo zagueiro João Victor por 8,5 milhões de euros (R$ 47,2 milhões). O Timão vendeu 55% dos direitos econômicos do jogador, exatamente tudo que o clube detinha, e vai ficar com 7 milhões de euros (R$ 38,9 milhões).

O Coimbra, clube mineiro que pertence ao BMG e detinha 45%, vendeu 25% por 1,5 milhões de euros (R$ 8,3 milhões) e manteve 20% dos direitos econômicos do jogador. O contrato de João Victor com o Benfica será de cinco temporadas.

A notícia sobre o encaminhamento do acordo foi publicado primeiramente pelo Globo Esporte, após isso a Gazeta Esportiva confirmou a conclusão da venda, junto aos detalhes.

Neste domingo, a diretoria do Corinthians irá definir se o zagueiro viajará com o restante do elenco para a Argentina, onde a equipe disputa o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

O contrato de João Victor com Corinthians iria até dezembro de 2023. O zagueiro chegou ao Timão para atuar na equipe sub-20 em 2017. Após ser emprestado para Inter de Limeira e Atlético-GO, o jogador foi incorporado ao elenco principal em 2021 e assumiu um importante papel na defesa. Nesta temporada, o defensor atuou em 27 partidas, sendo 24 como titular.