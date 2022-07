Coritiba derrota Fortaleza com gol nos acréscimos

Em uma partida emocionante, com um gol nos acréscimos da partida, o Coritiba derrotou o Fortaleza por 2 a 1, no estádio Couto Pereira na noite deste domingo (3), em partida da 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

#CFCXFOR – 2×1- FIM DE JOGO! No apagar das luzes, o Coxa garantiu mais +3 pontos no Brasileirão! A torcida que nunca abandona empurrou o nosso Verdão em busca da vitória! OBRIGADO NAÇÃO ALVIVERDE! 💚😍⚽🇳🇬 pic.twitter.com/cxjMHMVVxq — Coritiba (@Coritiba) July 3, 2022

Após este triunfo em casa, o Coxa se afastou da zona do rebaixamento da competição, pulando para a 12ª posição com 18 pontos. Já o Tricolor permanece na lanterna da competição após o revés, com 10 pontos.

O Coritiba começou a partida com tudo, e abriu o placar com 1 minuto de bola rolando. Alef Manga avançou em velocidade pela esquerda e cruzou na medida para Léo Gamalho cabecear com estilo.

O Fortaleza só conseguiu reagir após o intervalo, quando o técnico Juan Vojvoda realizou mudanças que deixaram sua equipe mais perigosa na frente. E a situação do Tricolor melhorou ainda mais aos 38 minutos, quando o lateral Nathan foi expulso pelo juiz, em decisão tomada com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

E bastou um minuto para o Fortaleza chegar ao empate, em gol de cabeça do zagueiro Habraão após cruzamento de Romarinho.

E quando tudo parecia correr para um empate, o Coritiba conseguiu arrancar a vitória já nos acréscimos com José Hugo após uma grande arrancada.

Triunfo do Coelho

Quem também venceu na noite deste domingo, mas por 1 a 0, foi o América-MG, sobre o Goiás no Independência graças a gol de Henrique Almeida.