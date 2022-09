Corpo carbonizado é encontrado em mata do Núcleo Bandeirante

A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga as circunstâncias da morte de um homem encontrado carbonizado nessa terça-feira (27/9), por volta das 16h30, no Núcleo Bandeirante. O corpo da vítima foi encontrado por um morador da região administrativa, na ponte que liga a cidade à Candangolândia.

Testemunhas chegaram a avistar a fumaça da carbonização do corpo e acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Contudo, quando as equipes chegaram, encontraram a vítima sem vida. O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

Ocorrência semelhante Na segunda-feira (26/9), moradores da QN 1 do Riacho Fundo 1 encontraram outro corpo carbonizado. A vítima foi deixada em uma região de mata fechada, próximo à Capela Santos Anjos da Guarda.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou a vítima como José Fernandes do Nascimento, 47 anos. Delegado-chefe da 29ª DP (Riacho Fundo), Lúcio Valente afirmou que a vítima trabalhava como montadora de móveis e que tinha histórico de envolvimento com entorpecentes.

A corporação apura a hipótese de homicídio, devido às condições de localização do cadáver.

