Corpo de duas jovens é localizado as margens da BR-101

Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 14:19

Dois corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira (08), às margens da BR-101, no trecho entre os municípios de Itabela e Eunápolis e Itabela.

Sem qualquer identificação, os corpos de duas jovens apresentavam marcas de violência, também com várias perfurações de arma de fogo, deixando evidenciando uma possível execução.

Parte dos disparos foram efetuados na cabeças das duas jovens.

As autoridades policiais foram notificadas, deslocando até o local, sendo promovido o isolamento do cenário do crime.

Um levantamento cadavérico foi realizado, além da coleta de evidências que contribua com o inquérito policial.

A Polícia Civil deverá iniciar investigações para identificar a autoria e motivação do duplo assassinato.

Os corpos foram removidos para o IML de Eunápolis, onde aguardará o reconhecimento por parte de familiares .