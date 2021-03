Corpo de enfermeira de MG é localizado e polícia investiga indícios de violência sexual

Reginaldo Ferreira de Souza (49 anos) vulgo “Pau Vei”, após ser preso numa operação envolvendo as policias do estado de Minas, Bahia e Espirito Santo, acabou confessando o local, onde o corpo da enfermeira Priscila Cardoso da Silva (35 anos) estava.

Muitos esperavam o desfecho diferente, no entanto, o criminoso com inúmeras passagens policias, revelou durante interrogatório detalhes do crime.

O corpo estava em estado de decomposição e foi abandonado cerca de 10 quilômetros da cidade de Ipatinga, numa estrada vicinal que liga a rodovia BR-458, próximo ao acesso de Ipaba. Uma perfuração na altura da testa, proveniente a um disparo de arma de fogo.

As imagens de circuito de segurança, flagram a enfermeira ser abordada por um homem no último dia 15 de março, desde a data a mulher era considerada desaparecida.

O triste fato mobilizou autoridades, familiares e amigos, promovendo uma onda de comoção em busca de informações nos três estados.

A polícia não descarta que o acusado tenha abusado sexualmente (estuprado) a enfermeira antes de assassina-la.

No entanto, em depoimento Reginaldo Ferreira de Souza relatou que possuía um relacionamento amoroso com a enfermeira Priscila Cardoso da Silva e que teria matado por motivação passional.

Indícios e informações apuradas pela polícia, dão conta que o acusado monitorava a vítima a um certo tempo. Identificações do veículo localizado na propriedade do receptador conferem com as do veículo. Porém a arma usada no crime não foi encontrada.

O acusado será indiciado pelo crime de Latrocínio (roubo seguido de morte), mas ainda poderá ser enquadro no crime de estrupo, após os indícios confirmados em exames periciais.

Imagens: Wellington Fred