Corpo de jovem com marcas de tiros é encontrado em Itamaraju

O corpo de um jovem foi localizado nas primeiras horas desde sexta-feira (16), numa propriedade rural na região do assentamento Cruz do Ouro, com acesso à rodovia BR-101 em Itamaraju.

A vítima idenfificado como Anderson de Souza Oliveira, morador do bairro Bela Vista foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, sendo alvejado nas costas.

Populares notificaram as autoridades e unidades da Polícia Militar, destinaram até o local do assassinado, sendo efetuado o isolamento do cenário do crime. Notificações foram efetuadas para a equipe da Polícia Civil.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo removido pelo servidor Anderson Barbosa, que transferiu para o IML de Itamaraju.

Familiares estiveram na unidade policial prestando depoimento e reconhecendo o corpo, que apresentava estado de decomposição.

Um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e autoria do assassinato.