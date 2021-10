Corpo de jovens encontradas na BR-101 são identificados

Destaque



Publicado em 9 de out de 2021 e atualizado às 14:59

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Os corpos localizados as margens da BR-101, com marcas de execução foram identificados, após exames periciais.

A investigação conseguiu apurar que Catrine Rocha Costa (15 anos) foi morta com 05 disparos de arma de fogo e Taísa Barbosa dos Santos (22 anos) alvejada por sete tiros nas regiões do maxilar, nariz, boca e cabeça.

As autoridades acreditam que as jovens foram executadas em outro local e abandonadas as margens da rodovia, pois as duas residiam em Eunápolis.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a motivação e autoria do duplo homicídio.

Testemunhas deverão prestar depoimento, mas nenhuma linha de investigação está descartada.