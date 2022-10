Corpo de menina arrastada com irmão por enxurrada é encontrado no PR

O corpo da menina de 7 anos levada por uma enxurrada em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, em consequência das fortes chuvas, na manhã de terça-feira (11/10), foi encontrado a poucos metros do local do incidente. A localização ocorreu na manhã desta quinta-feira (13/10), terceiro dia de buscas das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

A procura foi retomada nas primeiras horas da manhã no córrego da Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, segundo informações do portal Catve. O irmão da menina segue desaparecido.

