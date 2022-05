Corpo de Milton Gonçalves é velado no Rio; fãs e famosos se despedem

O corpo do ator Milton Gonçalves foi velado na manhã desta terça-feira, 31, no Theatro Municipal, localizado no centro do Rio de Janeiro. O artista, que deixou sua marca na TV brasileira, morreu aos 88 anos após lidar com sequelas de um AVC que sofreu em 2020. O velório começou às 8h30 e por uma hora foi restrito à família, depois disso foi aberto ao público. Em cima do caixão, foi colocada uma camisa do Flamengo, time de coração do artista já indicado ao Emmy Internacional. Fãs e famosos — como os atores Mateus Solano, Antonio Pitanga e Valentina Herszage — compareceram no velório para se despedir de Milton, que deixa três filhos e dois netos. O corpo deve ser levado por volta das 13h ao Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, e deve ser cremado às 15h30. A morte do veterano ator gerou grande comoção nas redes sociais e ele recebeu diversas homenagens. Lázaro Ramos, Zezé Motta e Erika Januza estão entre os artistas que se manifestaram e ressaltaram o legado deixado por Milton na arte. Entre os principais destaques da sua carreira estão a novelas “Sinha Moça”, “Irmãos Coragem” e “Escrava Isaura”.