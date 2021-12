Corpo de pescador é localizado em Prado

Destaque



Publicado em 12 de dez de 2021 e atualizado às 21:56

Foi localizado o corpo do pescador Edilazio Silva do Carmo (46 anos), desaparecido no inicio da semana no município de Prado.

Moradores localizaram o corpo no sábado (11) de dezembro, na região conhecida como Ponta do Corumbau, no distrito de mesmo nome e pertencente a área litorânea de Prado.

As autoridades foram mobilizadas para a realização da remoção e levantamento cadavérico.

A polícia civil o exame e remoção do corpo em estado avançado de decomposição que foi transferido para o IML do município de Teixeira de Freitas.

O corpo foi liberado aos familiares.