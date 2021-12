Corpo desaparecido após forte chuva é transferido em aeronave

Destaque



Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 21:53

No final da manhã desta segunda-feira (12) de dezembro, o corpo de um idoso desaparecido nas águas do rio Jucuruçu, foi encontrado próximo do distrito de Nova Alegria.

O idoso de 69 anos estava desaparecido deste a última quarta-feira (08), quando teria tentado atravessar o rio, na região do distrito de Coqueiro área pertence ao município de Jucuruçu.

Voluntários e a equipe de resgate localizaram o corpo do idoso Antônio Tovi dos Santos, as margens do rio numa propriedade rural entre os municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

O corpo foi removido do local pela equipe de bombeiros e transferido para o município de Itamaraju, por uma aeronave das Forças Armadas do Brasil. Sendo posteriormente transferido pela equipe do DPT para o Instituto médico legal do município.