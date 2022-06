Corpo do ex-ministro Ernane Galvêas será cremado no Rio de Janeiro

O corpo do ex-ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, será cremado no final da tarde desta sexta-feira, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. O velório acontece na capela Ecumênica 1, no mesmo local.

Ernane Galvêas, de 99 anos, morreu na noite dessa quinta-feira, no Hospital Samaritano, localizado na zona sul do Rio. Ele estava internado desde o início da semana, quando passou por uma cirurgia na garganta.

Nos últimos anos, Galvêas era assessor econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo em 1º de outubro de 1922, Ernane Galvêas era funcionário de carreira do Banco do Brasil e assumiu vários cargos no governo federal, entre eles, a presidência do Banco Central, nos governos Costa e Silva e Médici.

Depois de um período na iniciativa privada, entre 1979 e 1985, Galvêas retornou à presidência do Banco Central por um breve período, assumindo em seguida o Ministério da Fazenda.

Sua chegada ao ministério ocorreu durante a segunda crise do petróleo, de 1979 a 1980, momento em que o governo buscava combater a inflação, equilibrar o balanço de pagamentos, reduzir a dependência de energia importada e, sobretudo, conceber uma estratégia que possibilitasse o ajustamento da economia brasileira a uma nova realidade econômica internacional.

Economia Rio de Janeiro Leila Santos/Edgard Matsuki Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Ernane Galvêas 1:38