Corpo é encontrado com corda no pescoço em estabelecimento na Av. Jequitaia

Um corpo de um homem sem identificação foi encontrado em via pública, com uma corda no pescoço, na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (30).

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 16ª CIPM realizavam rondas quando foram acionados por populares, informando de que havia uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais, dentro de um estabelecimento.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

A motivação, autoria e circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil.