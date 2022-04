Corpo é encontrado no bairro Novo Prado, com várias perfurações

Um corpo foi localizado na manhã deste sábado (16), vítima de golpes de arma branca, no bairro Novo Prado em Itamaraju.

Moradores da rua Manelito Félix localizado no bairro Novo Prado, mobilizaram as autoridades policiais, após a localização do corpo de um jovem.

A vítima não possuía qualquer documento que pudessem auxiliar em sua identificação.

O local do crime foi isolado e a polícia civil notificada, seguindo com a liberação do levantamento cadavérico.

O servidor público Anderson Barbosa, transferiu o corpo para o IML de Itamaraju. Exames periciais serão realizados. No entanto, o corpo aguarda ser reconhecido por familiares.

A polícia deverá instaurar inquérito para identificar a autoria e motivação do assassinato.