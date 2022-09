Corpo é encontrado no distrito de Guarani no município de Prado

Um corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (15), com várias perfurações na região da cabeça, no distrito de Guarani em Prado.

Numa estrada vicinal ao distrito estava um corpo, que foi abandonado após receber uma sequência de disparos de arma de fogo na região da cabeça, levando a acreditar que jovem foi executado.

O jovem sem identificação, foi deixado sem qualquer documento que pudessem auxiliar em sua identificação.

As autoridades foram notificadas sobre a localização do corpo, sendo isolado até a liberação do levantamento cadavérico.

O servidor público Anderson Barbosa, transferiu o corpo para o IML de Itamaraju. Exames periciais serão realizados. No entanto, o corpo aguarda ser reconhecido por familiares.

A polícia deverá instaurar inquérito para identificar a autoria e motivação do assassinato.