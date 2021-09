Corpo é localiza em estado avançado de decomposição

Destaque



Publicado em 13 de set de 2021 e atualizado às 10:33

O morador da comunidade do “Quati” área entre os municípios de Prado e Alcobaça, localizaram durante o domingo (12) de setembro, um corpo com sinais de violência e estado avançado de decomposição.

As autoridades policiais foram informadas sobre a localização do corpo, onde acreditam que a vítima foi executada e abandonada, sem qualquer identificação.

Com várias perfurações provocadas por arma de fogo, na região abdominal a vítima apresentava apenas tatuagem com os nomes “JOAB = JACKID”, além de trajar camisa preta com marca (Hurley) e calça desbotada.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo efetuada pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML de Itamaraju.

O corpo aguarda por reconhecimento. No entanto, foram coletados material para abertura de inquerido policial.

A polícia tenta apurar a autoria e motivação do crime.