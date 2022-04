Corpo é localizado às margens da BR-101 em Itabela

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado numa propriedade rural às margens da BR-101 em Itabela.

O registro foi realizado no final da tarde de quinta-feira (14), véspera de feriado, sendo localizado um corpo do sexo masculino com possíveis marcas de violência.

Na altura da cabeça foi possível notar golpes teriam atingido a vítima que não apresentava nenhum documento que possibilitasse a identificação.

As autoridades policiais foram mobilizadas e local do isolado.

Sendo ainda autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Eunápolis.

Exames serão efetuados, no entanto, a polícia investigado o caso como homicídio.